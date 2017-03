Justine Skye Drops Visuals For New Acoustic Video “Jezebel”

Premiering on Entertainment Weekly, this acoustic video is the first visual from Justine Skye’s latest EP 8 Ounces. Check out the video above.

Justine Skye’s new EP 8 Ounces is available to purchase and stream now

