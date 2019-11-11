The Internet buzzed when the unthinkable happened, Drake was boo’d off a stage over the weekend. The aftermath from Camp Flog Knaw was filled with both confusion as to why was the 6ix God boo’d and also why Tyler, the Creator thought this was the stage for Drake to appear on. Tyler took to Twitter in the middle of all the social media talk to reply to the incident.
I THOUGHT BRINGING ONE OF THE BIGGEST ARTIST ON THE FUCKING PLANET TO A MUSIC FESTIVAL WAS FIRE! BUT FLIPSIDE, A LIL TONE DEAF KNOWING THE SPECIFIC CROWD IT DREW. SOME CREATED A NARRATIVE IN THEIR HEAD AND ACTED OUT LIKE ASSHOLES WHEN IT DIDNT COME TRUE AND I DONT FUCK WITH THAT
— Tyler, The Creator (@tylerthecreator) November 11, 2019
THIS NIGGA DID FEEL NO WAYS! SONG IS BEAUTIFUL. ALSO, MOSTLY EVERYONE WAS HAVING A GREAT TIME, THOSE SHITS IN THE FRONT AREA WERE THE ONES BEING MAD RUDE, WHICH, I CAN SEE WHY, BUT, NAH, FUCK THAT, YALL REPRESENTED ME AND FLOG TO MY GUEST AND MADE US LOOK SOOO ENTITLED AND TRASH
— Tyler, The Creator (@tylerthecreator) November 11, 2019
THAT SHIT WAS LIKE MOB MENTALITY AND CANCEL CULTURE IN REAL LIFE AND I THINK THAT SHIT IS FUCKING TRASH
— Tyler, The Creator (@tylerthecreator) November 11, 2019
NIGGA DID FEEL NO WAYS! THAT SONG IS BEAUTIFUL! MOST GUYS DONT DO ALBUM CUTS! THANK YOU AUBREY!
— Tyler, The Creator (@tylerthecreator) November 11, 2019
LIKE, I LOVE THAT SONG AND THOUGHT THAT WOULD NEVER HAPPEN…….HE REALLY DID THAT FOR ME AND I APPRECIATE IT BECAUSE HE DID NOT HAVE TO COME AT ALL, SEE OUR WORLDS COME TOGETHER WAS SO GREAT IN THEORY
— Tyler, The Creator (@tylerthecreator) November 11, 2019
BUT HEY MAN SHIT HAPPENS, ALL JOKES ASIDE SHIT LOWKEY FUNNY HAHAHA, ASIDE FROM THAT, HOPE EVERYONE HAD A GOOD TIME. AGAIN, NO ARREST NO BULLSHIT MAN A LOT OF PEOPLE ENJOYED IT, THANKS AGAIN!
— Tyler, The Creator (@tylerthecreator) November 11, 2019
YEAR 8! LOVE!
— Tyler, The Creator (@tylerthecreator) November 11, 2019
AGAIN, THANK YOU DRAKE! ( IM FUCKING PISSED HOTLINE BLING WAS NEXT THATS MY FUCKING SHIT IM GONNA PLAY THAT IN THE SHOWER RIGHT NOW) <3
— Tyler, The Creator (@tylerthecreator) November 11, 2019
OK LAST TWEET, I WAS IN THE FRONT, AND I HEAR “TYLLLERRRR!” AND I LOOK TO MY LEFT, AND THIS GIRL, RED FACE, PUFFY, WATERFALL OF TEARS LOOKED INTO MY SOUL AND SAID, TREMBLING WITH ANGER “…WHAT ..THE ..FUCK!………IS THIS SHIT!” NIGGA I TURNED AWAY SO QUICK SHE WAS PISSED BRO
— Tyler, The Creator (@tylerthecreator) November 11, 2019
THAT SHIT WAS NOT COOL DAWG
— Tyler, The Creator (@tylerthecreator) November 11, 2019