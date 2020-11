The 2020 Soul Train Awards will hit BET on Sunday, November 29, highlighting the best in R&B and Hip-Hop. The 2020 nominations are led by H.E.R. at eight nominations, she is closely followed by Chris Brown at seven.



Additional nominations for the show include Beyoncé and Young Thug tied at six, a three-way tie at five with Chloe X Halle, Summer Walker and Usher, YG at four, and Brandy and PJ Morton at three a piece.



The show will once again bring back Tisha Campbell and Tichina Arnold for a three-peat at hosting. You can see the complete list of nominations below.

Returning for the third time… your 2020 #SoulTrainAwards hosts are @TishaCampbell & @TichinaArnold! Let them bring the laughs and all the soul to you and yours on Sunday November 29 8/7c. pic.twitter.com/dKggZhI9Oy — Soul Train (@SoulTrain) November 11, 2020

Song of the year:

Beyoncé – “Black Parade”

Chloe X Halle – “Do It”

Chris Brown & Young Thug – “Go Crazy”

H.E.R. Feat. YG – “Slide”

Summer Walker & Usher – “Come Thru”

Usher Feat. Ella Mai – “Don’t Waste My Time”

Album of the year:

Brandy – B7

Chloe X Halle – Ungodly Hour

Chris Brown & Young Thug – Slime & B

Jhené Aiko – Chilombo

Summer Walker – Over It

The Weeknd – After Hours



Video of the year:

Beyoncé, Blue Ivy, Saint JHN & Wizkid – “Brown Skin Girl”

Chloe X Halle – “Do It”

Chris Brown – “Go Crazy” Feat. Young Thug

H.E.R. – “Slide” Feat. YG

Lizzo – “Good As Hell”

Skip Marley & H.E.R. – “Slow Down”



Best R&B/soul female artist:

Alicia Keys

Beyoncé

Brandy

H.E.R.

Jhené Aiko

Summer Walker



Best R&B/soul male artist:

Anderson .Paak

Charlie Wilson

Chris Brown

PJ Morton

The Weeknd

Usher



Best collaboration:

Chris Brown Feat. Young Thug – “Go Crazy”

H.E.R. Feat. YG – “Slide”

Ne-Yo Feat. Jeremih – “U 2 Luv”

Skip Marley & H.E.R. – “Slow Down”

Summer Walker & Usher – “Come Thru”

Usher Feat. Ella Mai – “Don’t Waste My Time”



Best new artist:

Giveon

Layton Greene

Lonr.

Saint JHN

Snoh Aalegra

Victoria Monét

Rhythm & Bars:

Cardi B Feat. Megan Thee Stallion – “WAP”

Dababy Feat. Roddy Ricch – “Rockstar”

DJ Khaled Feat. Drake – “Popstar”

Drake Feat. Lil Durk – “Laugh Now Cry Later”

Megan Thee Stallion – “Savage”

Roddy Ricch – “The Box”

Best dance performance:

Beyoncé, Shatta Wale & Major Lazer – “Already”

Chloe X Halle – “Do It”

Chris Brown & Young Thug – “Go Crazy”

Danileigh Feat. Dababy – “Levi High”

Missy Elliott – “Why I Still Love You”

Teyana Taylor – “Bare Wit Me”

Best gospel/inspirational award:

Bebe Winans

Kirk Franklin

Koryn Hawthorne

Marvin Sapp

PJ Morton

The Clark Sisters



Soul Train certified award:

Brandy

Fantasia

Kelly Rowland

Ledisi

Monica

PJ Morton



The Ashford and Simpson songwriter’s award:

“Black Parade” – Written By: Akil King, Beyonce Knowles Carter, Brittany Coney, Denisia Andrews, Derek James Dixie, Kim “Kaydence” Krysiuk, Rickie Caso Tice, Shawn Carter, Stephen Bray (Beyoncé)

“Do It” – Written By: Chloe Bailey, Halle Bailey, Scott Storch, Victoria Monet, Vincent Van Den Ende, Anton Kuhl (Chloe X Halle)

“Go Crazy” – Written By: Cameron Devaun Murphy, Christopher Brown, Dounia Aznou, Jeffrey Lamar Williams, Johnny Kelvin, Kaniel Castaneda, Omari Akinlolu, Orville Hall, Patrizio Pigliapoco, Phillip Price, Said Aznou, Soraya Benjelloun, Tre Samuels, Turrell Sims, Wayne Samuels, Zakaria Kharbouch (Chris Brown & Young Thug)

“I Can’t Breathe” – Written By: H.E.R. (H.E.R.)“Playing Games” – Written By: Summer Walker, Bryson Tiller, London Holmes, Kendall Roark Bailey, Cameron Griffin, Aubrey Robinson, Beyoncé Knowles, Kelendria Rowland, Letoya Luckett, Latavia Roberson, Lashawn Daniels, Fred Jerkins III, Rodney Jerkins (Summer Walker Feat. Bryson Tiller)

“Slide” – Written By: Charles Carter, Elijah Dias, H.E.R., Jermaine Dupri, Keenon Daequan Ray Jackson, Roger Parker, Ron Latour, Shawn Carter, Steven Arrington, Tiara Thomas, Waung Hankerson (H.E.R. Feat. YG)