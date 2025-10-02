Events featured News Exclusives

Brandy & Monica Grace the Cover of Essence; The Boy Is Mine Tour Kicks off 10/16

October 2, 2025
Sha Be Allah
In just two weeks, Brandy and Monica will officially kick off The Boy Is Mine Tour, their first-ever co-headlining run and one of 2025’s most anticipated musical events. Produced by Black Promoters Collective, the now 32-date arena features a powerhouse lineup of Kelly RowlandMuni Long, and 2025 American Idol winner Jamal Roberts as well as Coco Jones on select dates. The tour launches October 16th and runs through December 14th. Already hailed as a defining cultural milestone of the year, The Boy Is Mine Tour celebrates the record-shattering 1998 duet that spent 13 consecutive weeks at #1 on the Billboard Hot 100 and earned Brandy and Monica a GRAMMY Award. Their reunion has generated extraordinary buzz with joint appearances on The Tonight Show Starring Jimmy FallonCBS Mornings, and Entertainment Tonight, with coverage spanning Vogue, Billboard, Variety, Rolling Stone, Vibe, Pitchfork, and now the cover of Essence magazine. 
THE BOY IS MINE TOUR DATES
Brandy, Monica, Kelly Rowland, Muni Long & Jamal Roberts + Coco Jones on Select Dates
Thu 10/16 – Cincinnati, OH – Heritage Bank CenterFri 10/17 – Milwaukee, WI – Fiserv ForumSat 10/18 – Chicago, IL – United CenterSun 10/19 – Indianapolis, IN – Gainbridge FieldhouseFri 10/24 – Nashville, TN – Bridgestone Arena+$Sat 10/25 – Chicago, IL – Wintrust Arena+&$Sun 10/26 – Kansas City, MO – T-Mobile Center+&$Thu 10/30 – Memphis, TN – FedExForumFri 10/31  Atlanta, GA – State Farm ArenaSat 11/01 – Greensboro, NC – First Horizon ColiseumSun 11/02 – Baltimore, MD – CFG Bank ArenaThu 11/06 – Los Angeles, CA – Kia Forum (Second Show)Fri 11/07 – Las Vegas, NV – T-Mobile ArenaSat 11/08 – Oakland, CA – Oakland ArenaSun 11/09 – Los Angeles, CA – Kia ForumThu 11/13 – Charlotte, NC – Spectrum CenterFri 11/14 – Columbia, SC – Colonial Life ArenaSat 11/15 – Birmingham, AL – Legacy Arena at BJCCSun 11/16 – St. Louis, MO – Enterprise CenterThu 11/20 – Brooklyn, NY – Barclays CenterFri 11/21 – Newark, NJ – Prudential CenterSat 11/22 – Atlantic City, NJ – Jim Whelan Boardwalk HallSun 11/23 – Hampton, VA – Hampton Coliseum*Sat 11/29 – Detroit, MI – Little Caesars ArenaSun 11/30 – Washington, DC – Capital One ArenaThu 12/04 – Atlanta, GA – State Farm Arena (Second Show)Fri 12/05 – New Orleans, LA – Smoothie King CenterSat 12/06 – Fort Worth, TX – Dickies ArenaSun 12/07 – Houston, TX – Toyota CenterFri 12/12 – Tampa, FL – Benchmark International ArenaSat 12/13 – Miami, FL – Kaseya CenterSun 12/14 – Jacksonville, FL – Vystar Veterans Memorial Arena*Muni Long Not Appearing+Kelly Rowland Not Appearing&Jamal Roberts Not Appearing$Coco Jones Appearing