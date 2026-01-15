Bruno Mars has announced 31 additional dates for The Romantic Tour, officially marking his first full headline tour in nearly a decade. Produced by Live Nation, the 2026 run will also be Mars’ first-ever global stadium tour, expanding the itinerary to nearly 70 shows across North America, Europe, and the UK.
Demand for The Romantic Tour has already made history, delivering the largest single-day ticket sales in Live Nation North American tour history. Multiple cities have added second, third, and even fourth nights, including Toronto, Amsterdam, East Rutherford, and Los Angeles. London is set for a standout six-night engagement at Wembley Stadium in July, while Paris and Vancouver will each host three shows.
Joining Mars across all tour dates is nine-time GRAMMY Award winner and Silk Sonic collaborator Anderson .Paak, performing as DJ Pee .Wee. Select dates will also feature support from Victoria Monét, RAYE, and Leon Thomas. All North American shows are sponsored by MGM Resorts International and The Pinky Ring at Bellagio.
The tour continues an unprecedented run for Mars, following record-breaking international performances and his Las Vegas residency at Dolby Live at Park MGM. Recent highlights include seven consecutive sold-out Tokyo Dome shows, the highest-grossing tour in Brazilian history, and opening Los Angeles’ Intuit Dome with a surprise duet alongside Lady Gaga.
The announcement arrives ahead of Mars’ fourth solo album, The Romantic, due February 27, 2026, via Atlantic Records. Tickets for newly added dates and remaining shows go on sale January 15 at 12 p.m. local time through BrunoMars.com.
THE ROMANTIC TOUR 2026 DATES:
Fri, Apr 10 — Las Vegas, NV — Allegiant Stadium*#
Sat, Apr 11 — Las Vegas, NV — Allegiant Stadium*# – NEW DATE
Tue, Apr 14 — Glendale, AZ — State Farm Stadium*#
Wed, Apr 15 — Glendale, AZ — State Farm Stadium*# – NEW DATE
Sat, Apr 18 — Arlington, TX — Globe Life Field*#
Sun, Apr 19 — Arlington, TX — Globe Life Field*# – NEW DATE
Wed, Apr 22 — Houston, TX — NRG Stadium*#
Sat, Apr 25 — Atlanta, GA — Bobby Dodd Stadium at Hyundai Field*#
Sun, Apr 26 — Atlanta, GA — Bobby Dodd Stadium at Hyundai Field*# – NEW DATE
Wed, Apr 29 — Charlotte, NC — Bank of America Stadium*#
Sat, May 2 — Landover, MD — Northwest Stadium*#
Sun, May 3 — Landover, MD — Northwest Stadium*# – NEW DATE
Wed, May 6 — Nashville, TN — Nissan Stadium*#
Sat, May 9 — Detroit, MI — Ford Field*#
Sun, May 10 — Detroit, MI — Ford Field*# – NEW DATE
Wed, May 13 — Minneapolis, MN — U.S. Bank Stadium*#
Sat, May 16 — Chicago, IL — Soldier Field*#
Sun, May 17 — Chicago, IL — Soldier Field*# – NEW DATE
Wed, May 20 — Columbus, OH — Ohio Stadium*#
Sat, May 23 — Toronto, ON — Rogers Stadium*#
Sun, May 24 — Toronto, ON — Rogers Stadium*#
Wed, May 27 — Toronto, ON — Rogers Stadium*# – NEW DATE
Thu, May 28 — Toronto, ON — Rogers Stadium*# – NEW DATE
Thu, Jun 18 — Paris, FR — Stade de France*^ – NEW DATE
Sat, Jun 20 — Paris, FR — Stade de France*^
Sun, Jun 21 — Paris, FR — Stade de France*^
Fri, Jun 26 — Berlin, DE — Olympiastadion*^
Sun, Jun 28 — Berlin, DE — Olympiastadion*^ – NEW DATE
Thu, Jul 2 — Amsterdam, NL — Johan Cruijff ArenA*^ – NEW DATE
Sat, Jul 4 — Amsterdam, NL — Johan Cruijff ArenA*^
Sun, Jul 5 — Amsterdam, NL — Johan Cruijff ArenA*^
Tue, Jul 7 — Amsterdam, NL — Johan Cruijff ArenA*^ – NEW DATE
Fri, Jul 10 — Madrid, ES — Riyadh Air Metropolitano*^
Sat, Jul 10 — Madrid, ES — Riyadh Air Metropolitano*^ – NEW DATE
Tue, Jul 14 — Milan, IT — Stadio San Siro*^
Wed, Jul 15 — Milan, IT — Stadio San Siro*^ – NEW DATE
Sat, Jul 18 — London, UK — Wembley Stadium Connected by EE*^
Sun, Jul 19 — London, UK — Wembley Stadium Connected by EE*^
Wed, Jul 22 — London, UK — Wembley Stadium Connected by EE*^ – NEW DATE
Fri, Jul 24 — London, UK — Wembley Stadium Connected by EE*^ – NEW DATE
Sat, Jul 25— London, UK — Wembley Stadium Connected by EE*^ – NEW DATE
Tue, Jul 28 — London, UK — Wembley Stadium Connected by EE*^ – NEW DATE
Fri, Aug 21 — East Rutherford, NJ — MetLife Stadium*@
Sat, Aug 22 — East Rutherford, NJ — MetLife Stadium*@
Tue, Aug 25 — East Rutherford, NJ — MetLife Stadium*@ – NEW DATE
Wed, Aug 26 — East Rutherford, NJ — MetLife Stadium*@ – NEW DATE
Sat, Aug 29 — Pittsburgh, PA — Acrisure Stadium*
Tue, Sep 1 — Philadelphia, PA — Lincoln Financial Field*@
Wed, Sep 2 — Philadelphia, PA — Lincoln Financial Field*@ – NEW DATE
Sat, Sep 5 — Foxborough, MA — Gillette Stadium*@
Sun, Sep 6 — Foxborough, MA — Gillette Stadium*@ – NEW DATE
Wed, Sep 9 — Indianapolis, IN — Lucas Oil Stadium*@
Sat, Sep 12 — Tampa, FL — Raymond James Stadium*@
Sun, Sep 13 — Tampa, FL — Raymond James Stadium*@ – NEW DATE
Wed, Sep 16 — New Orleans, LA — Caesars Superdome*@
Sat, Sep 19 — Miami, FL — Hard Rock Stadium*@
Sun, Sep 20 — Miami, FL — Hard Rock Stadium*@ – NEW DATE
Wed, Sep 23 — San Antonio, TX — Alamodome*@
Sat, Sep 26 — Air Force Academy, CO — Falcon Stadium at the United States Air Force Academy*@
Sun, Sep 27 — Air Force Academy, CO — Falcon Stadium at the United States Air Force Academy*@ – NEW DATE
Fri, Oct 2 — Inglewood, CA — SoFi Stadium*@
Sat, Oct 3 — Inglewood, CA — SoFi Stadium*@
Tue, Oct 6 — Inglewood, CA — SoFi Stadium*@ – NEW DATE
Wed, Oct 7 — Inglewood, CA — SoFi Stadium*@ – NEW DATE
Sat, Oct 10 — Santa Clara, CA — Levi’s Stadium*@
Sun, Oct 11 — Santa Clara, CA — Levi’s Stadium*@ – NEW DATE
Wed, Oct 14 — Vancouver, BC — BC Place*@
Fri, Oct 16 — Vancouver, BC — BC Place*@ – NEW DATE
Sat, Oct 17 — Vancouver, BC — BC Place*@ – NEW DATE
* with Anderson .Paak as DJ Pee .Wee
# with Leon Thomas
^ with Victoria Monét
@ with RAYE