The Weeknd has made history as the first artist to sell out six nights at Stade de France in Paris during a single tour with his After Hours Til Dawn Tour. The record-breaking 2026 stadium run attracted more than 500,000 fans across France, while the tour has now sold out 13 stadium shows in the country.
The achievement adds to the success of the global tour, which surpassed $1 billion in gross revenue and has sold more than 7.5 million tickets across 153 shows, making it the highest-grossing tour ever by a male solo artist. In 2026 alone, the tour has sold more than 3 million tickets and generated over $440 million.
The final leg of the After Hours Til Dawn Tour will head to Asia this fall, expanding from 11 to 17 stadium dates due to overwhelming demand. The shows will feature a new 40-foot sculpture designed by Hajime Sorayama, created exclusively for the tour.
As part of the 2026 tour, The Weeknd is partnering with Global Citizen and the United Nations World Food Programme to support global education and hunger relief initiatives through ticket donations and fan participation.
THE WEEKND AFTER HOURS TIL DAWN STADIUM TOUR 2026 EU/UK DATES:
Thu Jun 11 – Manchester, UK – Etihad Stadium Fri Jun 12 – Manchester, UK – Etihad Stadium Fri Jun 19 – Copenhagen, Denmark – Parken Sat Jun 20 – Copenhagen, Denmark – Parken Thu Jun 25 – Munich, Germany – Allianz Arena Fri Jun 26 – Munich, Germany – Allianz Arena Sat Jun 27 – Munich, Germany – Allianz Arena Fri Jul 3 – Lille, France – Stade Pierre Mauroy Sat Jun 4 – Lille, France – Stade Pierre Mauroy Wed Jul 8 – Paris, France – Stade De France Fri Jul 10 – Paris, France – Stade de France Sat Jul 11 – Paris, France – Stade de France Sun Jul 12 – Paris, France – Stade de France Thu Jul 16 – Amsterdam, Netherlands – Johan Cruijff ArenA Fri Jul 17 – Amsterdam, Netherlands – Johan Cruijff ArenA Sat Jul 18 – Amsterdam, Netherlands – Johan Cruijff ArenA Tue Jul 21 – Nice, France – Allianz Riviera Wed Jul 22 – Nice, France – Allianz Riviera
Fri Jul 24 – Milan, Italy – San Siro Stadium
Sat Jul 25 – Milan, Italy – San Siro Stadium
Sun Jul 26 – Milan, Italy – San Siro Stadium
Thu Jul 30 – Frankfurt, Germany – Deutsche Bank Park
Fri Jul 31 – Frankfurt, Germany – Deutsche Bank Park
Sat Aug 01 – Frankfurt, Germany – Deutsche Bank Park
Tue Aug 04 – Warsaw, Poland – PGE Narodowy
Wed Aug 05 – Warsaw, Poland – PGE Narodowy
Sat Aug 08 – Stockholm, Sweden – Strawberry Arena
Sun Aug 09 – Stockholm, Sweden – Strawberry Arena
Mon Aug 10 – Stockholm, Sweden – Strawberry Arena
Fri Aug 14 – London, UK – Wembley Stadium
Sat Aug 15 – London, UK – Wembley Stadium
Sun Aug 16 – London, UK – Wembley Stadium
Tue Aug 18 – London, UK – Wembley Stadium
Wed Aug 19 – London, UK – Wembley Stadium
Sat Aug 22 – Dublin, Ireland – Croke Park
Sun Aug 23 – Dublin, Ireland – Croke Park
Fri Aug 28 – Madrid, Spain – Riyadh Air Metropolitano
Sat Aug 29 – Madrid, Spain – Riyadh Air Metropolitano
Sun Aug 30 – Madrid, Spain – Riyadh Air Metropolitano
Tue Sep 1 – Barcelona, Spain – Estadi Olímpic Lluís Companys
Sat Sep 5 – Lisbon, Portugal – Estadio do Restelo
Sun Sep 6 – Lisbon, Portugal – Estadio do Restelo
THE WEEKND AFTER HOURS TIL DAWN STADIUM TOUR – ASIA DATES:
Sat Sep 19 — Tokyo — Belluna Dome * – NEW SHOW
Sun Sep 20 — Tokyo — Belluna Dome
Sat Sep 26 — Jakarta — Jakarta International Stadium
Sun Sep 27 — Jakarta — Jakarta International Stadium
Fri Oct 2 — Singapore — National Stadium
Sat Oct 3 — Singapore — National Stadium
Wed Oct 7 — Seoul — Goyang Stadium
Thu Oct 8 — Seoul — Goyang Stadium
Sun Oct 11 — Bangkok — Rajamangala Stadium
Mon Oct 12 — Bangkok — Rajamangala Stadium
Tue Oct 13 — Bangkok — Rajamangala Stadium * – NEW SHOW
Sat Oct 24 — Hong Kong — Kai Tak Stadium – NEW SHOW
Sun Oct 25 — Hong Kong — Kai Tak Stadium – NEW SHOW
Fri Oct 30 — Hong Kong — Kai Tak Stadium
Sat Oct 31 — Hong Kong — Kai Tak Stadium
Wed Nov 4 — Kuala Lumpur — TM Stadium National
Thu Nov 5 — Kuala Lumpur — TM Stadium National